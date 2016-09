‘Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer’

25/09/2016 às 13:30h Enviado por: Marcela Freitas

O mecânico Robson de Mattos enfeitou a fachada da casa com objetos pintados de vermelho e preto Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Os objetos expostos na fachada da casa na Travessa Maria Fonseca, no Camarão em São Gonçalo , revelam: Ali mora um Flamenguista. O amor pelo clube é capaz de mover paixões, e fazer com que pessoas a incorporem toda a fascinação pelo clube em seu dia a dia.



Este é o caso do mecânico de motocicletas, Robson Conceição de Mattos, o Binho de 47 anos, que há quatro meses resolveu externar sua paixão pelo Flamengo. O primeiro objeto comprado foi uma réplica do Cristo Redentor Flamenguista, que ele colocou em cima do muro.

Logo em seguida, vieram às outras peças como orelhões decorados com as cores vermelho e preto, aviões de madeira, guitarras, bandeiras, binóculos etc... São Muitos os objetos que transformaram a casa em uma grande atração turística. Nem mesmo a motocicleta escapou dessa paixão. Até o carro comprado recentemente será customizados com as cores do clube.

“Sou filho de tricolores, mas meu coração é Flamenguista. Já nasci assim e vou permanecer até os últimos dias. Mas, sou torcedor de verdade. Eu vibro com a vitória da canoagem, basquete, futebol feminino, vôlei e futebol masculino. Torço fervorosamente e comemoro a cada vitória”, contou.

Robson que é casado há três anos, disse que começou a coleção há pouco tempo e foi apoiado pela esposa.

“Ela não tinha time de futebol e hoje é Flamenguista como eu. Comecei com um objeto e aos poucos fui a convencendo de me deixar decorar a fachada. Brinco com ela que a decoração externa é minha, mas a interna é dela. Ela também curte”, contou.

Apesar do sucesso da Casa do Flamengo Gonçalense, o casal se prepara para mudar na próxima semana, para Barra de Maricá, em Maricá.

“Como está casa não é nossa eu não tive liberdade para mudar a cor da fachada. Na nova casa a fachada levará as cores do Flamengo. Lá, vou customizar mais objetos e meu carro que foi comprado para isso. Apesar de ser flamenguista eu torço e respeito todos os times. Aqui não tem rivalidade. Muitos torcedores de outros times me presenteiam com objetos, inclusive, ganhei uma cafifa feita por um vascaíno”, contou.

Acreditando na vitória de seu time no Campeonato Brasileiro, Binho promete se vestir só com as cores do time caso seu time seja sagrado campeão. “Tenho o time tatuado na pele e tenho o costume de usar a camisa do clube. Mas se o Flamengo ganhar esse será o meu modelo exclusivo de roupas”, contou ele, que como habito assistir às partidas sozinhos em sua casa.