Feira gastronômica em S. Gonçalo deve atrair mais de 4 mil pessoas

24/09/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

Jean comentou que o gonçalense abraçou o evento, que reúne gente bonita, boa comida e bebida Foto: Alex Ramos

Quem for à Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, neste fim de semana, poderá aproveitar da melhor gastronomia mundial, no festival Food Truck Carioca. Sucesso nas últimas edições, a feira gastronômica de comida de rua e cervejas artesanais promete reunir os melhores sabores num único local.

Além de boa comida, o evento, desta vez, contará com apresentações artísticas. Hoje quem se apresenta é a Banda Conexão, às 20h. Já no domingo será a vez do ‘Clássico do Rock’, às 18h.

De acordo com o organizador do evento, Jean Soares, de 40 anos, a expectativa é de que quatro mil pessoas visitem a feira, que começou na última quinta-feira, no dia do aniversário da cidade, e segue até amanhã (25), sempre das 14h até meia-noite. “Este evento reúne gente bonita, boa comida e bebida. A feira gastronômica é bem familiar. Um espaço democrático para quem que se divertir e conhecer novos sabores”, disse.