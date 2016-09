Pitbulls são mais bonzinhos do que chihuahuas

21/09/2016 às 11:09h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Quem vê cara, não vê coração. (iStock/Voltgroup)

Apesar da fama e da cara de mau, pitbulls não são mais agressivos do que a maior parte das outras raças de cachorro. Pelo contrário, na escala bonzinho-malvado, eles ficam mais para o lado dos cuti-cuti do que para o dos vilões. A conclusão foi tirada de uma pesquisa online feita com mais de 4.000 donos de cães.

No questionário, os humanos tinham de responder o quão agressivos eram os seus pets em relação a pessoas novas e conhecidas, em relação a cachorros novos e conhecidos, e em relação a crianças novas e conhecidas. No geral, quase todas as raças foram avaliadas como tranquilas por seus donos - inclusive os pitbulls, que foram chamados de "raramente agressivos". De longe, os chihuahuas foram o que receberam a nota de mais estressados e os que tinham mais chance de atacar - especialmente cães maiores que eles não conheciam (ou seja, praticamente qualquer outro cachorro).

Pitbulls foram avaliados como uma das espécies menos agressivas - ficaram atrás, inclusive, dos schnauzers. Os únicos ainda mais bonzinhos foram os pugs, os collies e o King Charles Cavalier, cujos donos declararam que eles "nunca" atacam ninguém.

De acordo com os donos do site que organizou a pesquisa, o Dognition, pitbulls sofrem de dois males na sociedade: o preconceito e a ignorância. De acordo com os proprietários Brian Hare e Vanessa Woods, a raça recebe muita atenção por ser violenta - notícias de que um pitbull atacou alguém circulam muito mais do que quando outro tipo de cachorro faz a mesma coisa. Segundo eles, também, boa parte das pessoas sequer sabe reconhecer um pitbull quando veem um pela rua. A raça costuma ser confundida com bull terrier ingleses ou com staffbull terriers, por exemplo.

"Por enquanto, não é possível dizer se um cachorro é agressivo pela aparência, assim como não dá para afirmar isso pela cara das pessoas", escreveram os especialistas na revista Atlantic. Os pitbulls respiram aliviados.





Fonte: Super Interessante.