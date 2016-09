Dono reencontra cão após matéria em OSG

21/09/2016 às 13:40h Enviado por: Samuel Castro

Rodolfo recebeu ligação sobre a localização do seu cachorro Foto: Luiz Nicolella

Um dia após a publicação em O SÃO GONÇALO sobre o desaparecimento, no Arsenal, de Spring, um cachorro de quatro anos, os seus proprietários conseguiram localizá-lo com a ajuda de um leitor que, ao ver a matéria, reconheceu o animal pelas fotos.



De acordo com o proprietário, o professor Rodolfo Neves, de 32 anos, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que estava em poder do cão na manhã de ontem. “Ele estava em uma rua paralela a nossa. Uma família percebeu que ele estava perdido e o prendeu no quintal. Estava bem tratado, alimentado e de banho tomado”, contou.

Muito feliz com o encontro, Rodolfo agradeceu ao jornal pelo auxílio. “Hoje (ontem), é um dos melhores dias da minha vida. Após a publicação, conseguimos encontrar o Spring. Quero agradecer a toda equipe do jornal por ter se sensibilizado com a nossa causa”, completou. (Marcela Freitas)