Cavalo cai em rio e é retirado por bombeiros

21/09/2016 às 13:25h Enviado por: Samuel Castro

O cavalo foi arrastado pela correnteza do Rio Alcântara Foto: Alex Ramos

Um cavalo arrastado pelas águas do Rio Alcântara foi resgatado, ontem, pelo Corpo de Bombeiros com apoio do caminhão Muque da prefeitura.

Segundo testemunhas, por volta das 6h, o equino foi arrastado pela correnteza e passou quase seis horas lutando pela vida. “Esse cavalo foi um guerreiro. Ele se debatia a todo o tempo para não se afogar”, disse o comerciante Antonio Costa, de 60 anos, que acompanhou a retirada do animal.

Após ser resgatado do rio, o cavalo foi alimentado e levado a um terreno na Avenida Maricá. (Marcela Freitas)