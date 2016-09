Hora de escolher os doces

21/09/2016 às 13:10h Enviado por: Samuel Castro

A dona de casa Cláudia Ângelo herdou da mãe a tradição de dar doces no Dia de Cosme e Damião Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Comemorado no próximo dia 27 de setembro, o Dia de São Cosme e Damião faz parte da tradição anual da distribuição de doces e brinquedos. E nesta época do ano, a venda de guloseimas aumenta cerca de 40%. De olho na grande data, foi inaugurada, na manhã de ontem, uma loja no Raul Veiga, São Gonçalo, com muitas variedades de artigos de doces, festas e alimentos em geral.



“Nosso diferencial é trazer uma variedade de produtos com preços mais baratos. Aqui, o cliente pode encontrar muitos produtos no ramo alimentício. Escolhemos inaugurar nesta data para trazer ofertas para quem busca produtos para a data de Cosme e Damião”, explicou o diretor da Cia do Doce, Gilberto Santos, que deve inaugurar mais uma loja em Alcântara até dezembro.

De olho na tradição, que passou de mãe para filha, a dona de casa Cláudia Ângelo, de 48 anos, comemora seu aniversário com os santos. “Como nasci no dia 27, minha mãe começou a distribuir doces. Quando ela parou, eu assumi a missão. Tenho prazer em distribuir. Estou fazendo pesquisa de preços e resolvi conhecer essa nova loja”, afirmou.

O casal Paulo Adão, 82, e Laura Barbosa, 74, também aproveitou a nova loja para comprar. “Revendemos produtos e ao ver essa loja sendo inaugurada, estamos aproveitando as promoções”, contou.

Gerente da loja Bazuca Doces, José Airton Borges, disse que a comemoração de Cosme e Damião equivale ao Natal no mercado varejo. “Estamos vendendo bem. Nos preparamos o ano todo para este momento”, contou. Ubiraci Florêncio, 58, disse que esta é a melhor data para comprar. “Muita gente deixa para a última hora e encontra as lojas cheias. Nós vamos doar 500 sacos esse ano e, por esta razão, antecipei as compras”, contou.