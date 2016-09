Tudo pronto para a festa

20/09/2016 às 13:45h Enviado por: Samuel Castro

Representantes das secretarias definiram os últimos detalhes Foto: Divulgação

O Centro de São Gonçalo será palco, na próxima quinta-feira, do tradicional Desfile Cívico Escolar e Militar em comemoração aos 126 anos de emancipação político administrativa da cidade. Ontem, uma reunião entre as secretarias de Esporte e Lazer, Educação, Saúde, Segurança Pública e Governo e Comunicação Social aconteceu para definir os últimos detalhes do evento, que terá início, às 8h, com desfiles militar, das instituições assistenciais e de 29 escolas da cidade que percorrerão as ruas Coronel Moreira César e Feliciano Sodré.



Trânsito – Os condutores devem estar atentos às mudanças que começarão, a partir das 6h, e valerão até às 16h. Haverá interdição nas seguintes vias: Rua Francisco Portela, no trecho entre as ruas Rodrigues da Fonseca e Coronel Serrado; Ruas Lara Vilela e Sá Carvalho, nos trechos entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; Travessa Zeferino Reis, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Feliciano Sodré; Rua Eduardo Vieira, Travessa Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, nos trechos compreendidos entre as ruas Nilo Peçanha e Aluísio Neiva; ruas Coronel Moreira César e Feliciano Sodré, em toda sua extensão; e Rua Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Feliciano Sodré e General Antônio Rodrigues.

As ruas Rodrigues Fonseca (sentido Camarão – Zé Garoto) e Aluísio Neiva (sentido Centro- Estrela do Norte), a circulação será sentido único.