Menino de 8 anos deixa cabelo crescer e doa a crianças com câncer

19/09/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Um gesto de generosidade e amor de um menino de 8 anos, Thomas Moore, que mora em Maryland, nos EUA, está tocando corações pelo mundo e disseminando uma mensagem importante sobre a importância de ajudar ao próximo.





Após assistir a um vídeo sobre uma menina que tinha perdido seu cabelo por conta do tratamento de câncer, ele, com 6 anos na época, decidiu deixar o sue crescer para doar para crianças que estivessem passando por tratamento da doença.





Foram dois anos nutrindo as medeixas, para, com 8 anos, cortar o cabelo para a doação. No final das contas, para a alegria de Thomas, o volume de cabelo foi tanto, que foi possível fazer não uma peruca, mas três.





Após o corte, sua tia postou nas redes sociais uma imagem do ‘antes e depois’ do sobrinho, e a foto viralizou, com mais de 57 mil partilhas e 110 mil curtidas.





Inspire-se com o gesto desse pequeno!





Fonte: Catraca Livre.