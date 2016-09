Ginasta motiva crianças à prática do esporte em SG

19/09/2016 às 06:00h Enviado por: Rene Santos

Carla Medeiros sonha criar um centro de treinamento para prática gratuita do esporte em SG Foto: Julio Diniz

Quando se fala de ginástica rítmica, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma criança em sua primeira fase da vida, encantando a todos com a linda sincronia do esporte, música e dança. Na contramão do senso comum, a professora Carla Medeiros, de 46 anos, que nunca havia praticado o esporte, tornou-se treinadora e luta pela popularização da ginástica em São Gonçalo.



Formada em Educação Física pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e pós-graduada em Ginástica Rítmica pela Universidade Norte do Paraná (Unopar), Carla conta que tudo começou já na fase adulta, graças ao olhar atento da professora Mônica Barcellos. “Ela me incentivou a trabalhar com a ginástica, apesar de nunca ter praticado. Mas como eu vim da dança e levava jeito para a modalidade, ela me convidou para assumir uma escolinha com meninas de um projeto social, na quadra da escola de samba Porto da Pedra, em 2007. Desde então, trabalho e vivo disso”, explica Carla.

Lutadora e sonhadora desde sempre, ela não parou por aí. Carla ainda é a idealizadora e fundadora da Copa de Ginástica Rítmica de São Gonçalo, que acontece desde 2011, na quadra da Universo, na Trindade. O campeonato tem apoio de órgãos municipais e conta com a presença de árbitros nacionais e internacionais.

A professora quer criar um Centro de Treinamento em São Gonçalo, que dê oportunidade para as crianças praticarem o esporte de forma gratuita e, através desse treino, montar uma equipe federada que represente a região em todas as competições. “A ginástica em São Gonçalo é a realização de um sonho porque é um esporte considerado de elite. As roupas e os aparelhos são caros. Então ter tudo isso na cidade é dar oportunidade para todas as crianças praticarem ginástica é muito bom. Muita gente talentosa já passou por mim, mas não seguiu em frente por não ter incentivo financeiro”, pondera Carla. Seguindo a máxima de que tudo que é feito com amor e dedicação obtém bons resultados, Carla liderou a equipe campeã geral da Copa Santíssimo, no Rio, e todas as outras competições das quais participou, como o “Festival Sesc Tijuca”, “Copa Maricá”, “Copa São Gonçalo” e “Copa Happy Gym”, nas categorias conjunto juvenil, categoria mirim, individual pré-infantil, individual juvenil e adulto, respectivamente, em 2015.