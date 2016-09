Reitora da Universo recebe homenagem

19/09/2016 às 06:00h Enviado por: Rene Santos

Marlene Salgado de Oliveira recebeu medalha na OAB-SG Foto: Julio Diniz

A 6ª Maratona Jurídica do Estado do Rio, realizada ao longo da última semana pela 8ª Subseção da OAB/São Gonçalo, terminou na noite de sexta, com uma homenagem à reitora da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), professora Marlene Salgado de Oliveira. Ela recebeu a medalha Celso Fontenelle pelo seu trabalho dedicado à educação, especialmente ao ensino jurídico. Segundo Eliano Enzo da Silva, presidente da OAB-SG, a medalha é a maior honraria do Direito, que pode ser concedida a advogados ou a quem contribuiu para a advocacia. “A professora Marlene iniciou a história jurídica na cidade. É uma alegria entregá-la a honraria”, disse Enzo.



Em seu discurso, a professora Marlene contou, com entusiasmo, um pouco da sua trajetória de vida e as dificuldades para fundar a Universo.

“Há momentos que nenhuma moeda paga. O mestre só se realiza quando os seus discípulos o suplantam. Acredito na educação e sei que São Gonçalo é exportador de mentes brilhantes. Tenho 66 anos de magistério, e hoje estou muito honrada com esta medalha, pelo reconhecimento da minha luta”, disse a reitora da Universo.