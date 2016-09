Shopping abriga posto de vacinação em SG

19/09/2016 às 06:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

O São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, abriga a partir de hoje um posto de vacinação contra o HPV. A parceria realizada com o centro comercial visa aumentar a adesão do público-alvo formado por adolescentes de 9 a 13 anos de idade na imunização contra o câncer de colo de útero.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, do total de mais de 31 mil adolescentes, cerca de 6 mil apenas foram imunizadas este ano. A campanha acontece até o próximo dia 30, das 10 às 16h.

“Conseguimos atingir as metas em 2014 e 2015. Estamos instalando mais um posto de vacinação em um local com grande público-alvo. As mães devem nos ajudar conversando com suas filhas sobre a importância da imunização”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dimas Gadelha.

O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual.