SG vai ganhar seu 1º hotel

17/09/2016 às 12:05h Enviado por: Samuel Castro

Nascido em SG, Carlos Eduardo decidiu investir na mão de obra local para construção do hotel Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

São Gonçalo vai ganhar seu primeiro apart hotel em dezembro. Batizado de Dom Quixote, assim como o personagem sonhador do escritor Miguel de Cervantes, o empreendimento gonçalense, localizado no bairro Paraíso, traz os ideais do seu proprietário, o empresário do ramo imobiliário Carlos Eduardo Nogueira, que também sonha com o crescimento do município.



Diferente dos outros hotéis, o Dom Quixote, que é considerado de quatro estrelas, tem um conceito inovador, que une beleza, conforto e utilidade comercial. O apart hotel é voltado para o público executivo e conta com 31 unidades, sendo 28 quartos com cozinha, pequena sala de estar, adega, camas, armários com serviço de cofre e banheiro. Além de duas suítes presidências, com banheiras de hidromassagem, uma suíte nupcial voltada para noivos e debutantes e uma área voltada para reuniões e convenções, chamada de suíte comercial, aos moldes de outras encontradas na Barra da Tijuca e São Paulo.

Carlos Eduardo - que é gonçalense, mas atualmente mora nos Estados Unidos - contou que ouviu muitas críticas, inclusive dos sócios, quando decidiu investir cerca de R$ 5 milhões no projeto. Quando ainda buscava locais para instalar o empreendimento, chegou a receber uma proposta para construí-lo em São Francisco, Niterói, mas optou em comprar o terreno em São Gonçalo, avaliado em R$ 1 milhão.

E parece que a ideia visionária vem dando certo, já que 50% das unidades já foram vendidas para investidores e, antes mesmo da inauguração, a unidade já está com 60% de sua ocupação garantida. “Alguns investidores não acreditavam em São Gonçalo. Eu tive uma vida muita intensa na cidade e, por isso aprendi a amá-la”, afirmou.

O empresário contou ainda que o município precisava de um empreendimento executivo voltado para área comercial e casamentos. “Fiz uma pesquisa e constatei que, em São Gonçalo, ocorrem 25 festas de casamentos e aniversários por mês. Não há nenhum lugar onde as pessoas possam se hospedar na cidade. Vamos oferecer todo o tipo de serviço, quarto com cabeleireiros, manicures, fotógrafos e tudo que a noiva ou debutante necessitar. Nos últimos quatro meses, já tivemos 150 pessoas cadastradas querendo se hospedar”, comemorou.

Investimento na cidade - Para a construção do empreendimento, Carlos Eduardo contou que adquiriu todos os materiais em São Gonçalo. “Fiz questão de deixar os recursos aqui. A tinta eu comprei em São Gonçalo, o gesso, a iluminação, os armários, a decoração eu fiz com uma loja da cidade, cadeiras e mesas produzidas por uma empresa daqui. Todos os funcionários que trabalharam ou trabalham aqui são de São Gonçalo. Eu tento dar esse retorno para a cidade”, explicou.

Além do material local, as portas têm padrão americano, com fechaduras italianas. O mármore da entrada é importado e polido a mão, assim como o lustre, que é italiano. “São Gonçalo merece desfrutar de um local de qualidade. Por que não fazer o melhor?”, questionou.

O hotel contará ainda com aquecimento solar para banho e torneiras e com aproveitamento ainda de água de chuva para descargas e lavagem de roupas.

Perfil - Carlos Eduardo nasceu em Alcântara. Viveu parte da infância na Estrela do Norte e se mudou na adolescência para o Porto da Pedra. Sobrinho do ex-prefeito Hairson Monteiro, e filho de Paulo Santos, ex-presidente da Associação Comercial, ele saiu da cidade aos 19 anos, quando passou num concurso para uma multinacional e deixou o país. Em 1996, ingressou no ramo imobiliário e construiu seu primeiro apart hotel em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Atualmente, o empresário acumula empreendimentos em Araruama e Angra dos Reis, além de um resort em Saquarema. Carlos tem ainda sociedades em hotéis em São Paulo, Santa Catarina e nos Estados Unidos.

Empregos - Em novembro, o apart hotel será aberto para visitação de fornecedores e clientes potenciais. A inauguração está marcada para o primeiro dia de dezembro. Serão oferecidas 32 oportunidades diretas de trabalho e outras 12 indiretas. As vagas estão abertas. Quem tiver interesse em trabalhar no Dom Quixote, pode deixar o currículo na Rua Comandante Ary Parreiras, 1381, no Paraíso, em São Gonçalo. Para mais informações sobre a unidade é só acessar o site: http://www.rousterconstrutora.com/news/dom-quixote-ultima-unidade-/