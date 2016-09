Praça do Zé Garoto vai receber mais uma edição do ‘Food Truck Carioca’

17/09/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

estival reúne gastronomia de diferentes países no mesmo local Foto: Divulgação

Integrando o calendário de aniversário de 126 anos de São Gonçalo, a Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, recebe entre os dias 22 e 25, a 3ª Edição do Festival Gastronômico Food Truck Carioca. Nesta edição especial, o I Rock Open Air reunirá no mesmo espaço culinária nacional e internacional, música e arte.

Durante todos os dias haverá shows musicais, tendo o rock como o carro chefe. A abertura será com o cantor Tom Vieira. Na sexta-feira, sobe ao palco a banda Zero Hora com mais pop rock e, no sábado, será a vez do grupo A Conexão que, além dos sons marcantes das guitarras, trará no repertório sucessos da MPB. A festa termina com apresentações de clássicos do Rock Internacional. As atrações começam sempre às 20h, exceto no domingo, que o som rola a partir das 18h.

Haverá ainda um espaço Kids com pula-pula e brinquedos infláveis para a criançada. O festival, que acontece das 14 horas até a meia-noite, tem entrada gratuita. A Guarda Municipal e a Polícia Militar darão apoio ao evento.