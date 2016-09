Harmonia do ‘Tigre’ faz última edição de almoço

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Organizadores disseram que objetivo é integrar a comunidade Foto: Divulgação

O Espaço Cultural Porto da Pedra abrirá suas portas para mais uma edição do Almoço em Harmonia do Tigre amanhã, a partir das 13h. O prato do dia será um delicioso mocotó. A animação da festa ficará por conta do cantor Pedrinho da Voz e banda.

Para o diretor geral de harmonia, Amauri de Oliveira, o evento, que não tem fins lucrativos, é uma forma de integrar os segmentos da escola e a comunidade. Durante o almoço, os interessados em desfilar no ‘Tigre’ de São Gonçalo poderão realizar suas inscrições nas alas de comunidade.

O Espaço Cultural Porto da Pedra fica na Rua João Silva, 84, Porto da Pedra. O prato do mocotó custa R$10.