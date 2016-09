Academias da Saúde fazem ação para conscientizar a população

16/09/2016 às 13:25h Enviado por: Samuel Castro

A atividade aconteceu em diferentes bairros ao mesmo tempo Foto: Divulgação

O dia de ontem foi dedicado à saúde e nutrição em todas as Academias da Saúde do município de São Gonçalo. Foi realizado o projeto “Saúde e movimento”, que faz parte da XIII Semana Municipal de Vigilância Alimentar e Nutricional. A ação aconteceu, simultaneamente, nos bairros Laranjal, Guaxindiba, Barro Vermelho, Monjolos, Mutondo, Boassu, Santa Luzia e Santa Izabel.



Com palestras sobre “Os dez passos para alimentação saudável” sobre reeducação alimentar, nutricionistas da área técnica de alimentação e nutrição de São Gonçalo (Atan) e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (Nasf) orientaram a população sobre as formas ideais de consumo dos alimentos e riscos do consumo exagerado de açúcar, sal e produtos industrializados.

“O importante é sensibilizar os pacientes para adesão das orientações nutricionais no cotidiano. O ideal é que a comida seja balanceada e nutritiva. O excesso de peso deixa as pessoas suscetíveis às doenças crônicas, como hipertensão e diabetes”, explica a coordenadora do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), Lúcia Helena Feitosa.

O intuito do projeto é promover ações de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, hipertensão e câncer, conscientizando a população sobre prevenção e dando continuidade ao projeto que acontece, anualmente, com a realização de palestras sobre alimentação saudável, atividades físicas, além da realização do Índice de Massa Corporal (IMC).

Visando a redução de sobrepeso e obesidade em toda população gonçalense, a Sisvan estimula, através do Projeto de Atenção Ampliada à saúde, a adesão da população à hábitos de vida saudáveis.