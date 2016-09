15/09/2016 às 10:59h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: (DeanDrobot-istock)

O cidadão brasileiro pode exercer a sua cidadania e denunciar práticas ilegais durante a campanha eleitoral, por meio de um aplicativo gratuito.





O app Pardal – Denúncias Eleitorais – permite o envio de denúncias de maneira simples e rápida.





Ao se deparar com algum problema, basta tirar uma foto e enviar via app, e a Justiça Eleitoral no estado ou no município fará a análise da denúncia.





IOS Faça o download do aplicativo para Android





Fonte: Catraca Livre.