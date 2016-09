Cupom de desconto em rodízio faz sucesso entre os leitores

15/09/2016 às 13:55h Enviado por: Samuel Castro

Andreza e John disseram que pizzas são as melhores da região Foto: Filipe Aguiar

Por Sany Medeiros e Laryssa Moura

Leitores de O SÃO GONÇALO provaram e aprovaram a promoção do Restaurante Strada Pizza & Grill, que tem os cupons divulgados na capa do jornal diariamente. A frequência dos clientes aumentou com a promoção, que leva cerca de 55 leitores por dia ao restaurante. O desconto é de R$10 para o rodízio de massas, que sai a R$ 15,90 (de segunda a quinta) e R$ 17,90 (de sexta a domingo).

A cabeleireira Andreza Garcia, de 39 anos, foi uma das que utilizou os cupons. “Descobri a promoção através do meu marido, que é leitor fiel do jornal O SÃO GONÇALO, e estamos aqui pela segunda vez. O atendimento é exemplar e a pizza, sem comparações! A melhor que já comemos pela região”, disse ela.

O marido corrobora com a opinião de Andreza. “Eu descobri a promoção pelo jornal e convidei minha esposa para vir e aproveitarmos juntos e conhecermos o restaurante. Estou surpreso com a diversidade de pizzas e massas, o bom atendimento, sem contar o sabor. Eu moro em Niterói e ainda vou aproveitar bastante essa promoção. Já estamos, pela segunda vez aqui e ainda virei mais vezes”, disse o comerciante John Garcia, de 40 anos.



Joacyr Souza, gerente do Strada Pizza & Grill, contou que está surpreso com o resultado de uma semana de promoção. “É muito bom ver a satisfação dos clientes. Todos saem elogiando nossos pratos e atendimento. Os leitores estão aproveitando e voltando, o que é muito satisfatório. Estamos esperando vocês. Podem vir, das 16h às 21h, de segunda-feira a sábado. Sejam bem vindos todos os leitores de O SÃO GONÇALO”, afirmou. O desconto não inclui bebidas, assim como pratos que não pertençam ao cardápio do rodízio.