OAB-SG recebe a sexta edição da Maratona Jurídica até sexta-feira

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Maratona conta com palestras, diariamente, sobre diferentes temas, das 9h às 19h, até sexta Foto: Alex Ramos

Advogados e estudantes que queiram agregar conteúdos ao seu conhecimento, poderão participar da 6ª Maratona Jurídica do Estado do Rio, que acontece, pela primeira vez, na 8ª Subseção da OAB/São Gonçalo. Até a próxima sexta-feira, das 9 às 19h, São Gonçalo será o centro das discussões jurídicas do Estado.

O ciclo de palestras foi inciado, ontem, e entre os temas trabalhados na maratona estão às repercussões do Novo Código de Processo Civil; Direito Empresarial; Dependência Química; Crime e seus efeitos nas Redes Sociais; O Poder Midiático nos Julgamentos Criminais; O Novo Código de Ética dos Advogados.

O coordenador acadêmico desta 6ª edição é o diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA), professor Vítor Marcelo Rodrigues, que falou sobre o evento e sua importância. “Está é a primeira vez que temos um evento deste porte na cidade. Aqui é possível ter contato com juízes, promotores e escritores. Estamos valorizando a advocacia na nossa cidade que conta, atualmente, com cerca de três mil advogados”, afirmou.

A opinião é compartilhada pelo presidente da OAB-SG, Eliano Enzo, e o vice-presidente da Esa-SG. “Para os advogados, essa maratona é um tempo de atualização. Para os estudantes tem dois aspectos. Um é o complemento do que é aprendido em sala de aula e outro é uma atividade extra-curricular, que é uma exigência para sua formação”, explicou.

A estudante Fernanda Albernaz, 20, aluna do 6º período de Direito da Universo São Gonçalo, gostou muito da maratona. “Estamos agregando conhecimento jurídico, além de termos novos olhares”, afirmou.

Até sexta-feira, serão cerca de 50 palestras gratuitas. Ao fim das palestras, a professora Marlene Salgado de Oliveira receberá a medalha Celso Fontenelle pelo seu trabalho dedicado à educação, especialmente ao ensino jurídico. A homenagem acontece, às 19h. (Marcela Freitas)