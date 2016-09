Ketula Mello volta a ser rainha da Porto da Pedra

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Presidente Fábio Montibelo convidou Ketula para voltar ao ‘Tigre’ Foto: Divulgação

Ketula Mello está de volta à frente da bateria Ritmo Feroz. O anúncio oficial aconteceu, no último sábado, durante jantar em Niterói. Após ficar 12 anos longe da faixa e da coroa de rainha de bateria, Ketula voltará a reinar em 2016. Ketula começou a desfilar na Porto da Pedra, em 1998, aos 14 anos, como passista. Aos 16, se tornou rainha de bateria da escola. Em 2003, foi a primeira musa do “Caldeirão do Huck”, representando o ‘Tigre’ de São Gonçalo, e, em 2008, foi coroada rainha do Carnaval do Rio de Janeiro.

Hoje, aos 32 anos, a bela divide o seu tempo como personal trainner, professora de zumba e ginástica localizada em acadêmias da zona Sul de Niterói e a sua grande paixão, a Unidos do Porto da Pedra. A rainha de bateria da Porto da Pedra sempre teve na família seu maior incentivo.



“Estou no Carnaval desde os três anos. Meu pai, o carnavalesco José Luiz Mello, passou pela Cubango, e a última escola que desfilou foi na Porto da Pedra, como diretor da ala de passistas. Ele era meu maior incentivador no Carnaval. Um grande homem! Ele faleceu, em 2002, e não viu meu grande crescimento no mundo do samba. Minha mãe sempre o acompanhava nos desfiles”, disse.

Apostando na ‘prata da casa’, o presidente da agremiação, Fábio Montibelo, acredita que a volta de Ketula significa a valorização da comunidade gonçalense. “A ideia de trazer Ketula de volta foi para valorizar quem realmente ama a Porto da Pedra. A escola passa por um momento importante de valorização do componente, da comunidade, de nossas raízes. E nada melhor do que trazer pessoas com vínculo e que tenham compromisso com a escola”.

Em 2017, a Porto da Pedra apresentará o enredo: “O abre alas que as Marchinhas vão passar: Porto da Pedra é quem vai ganhar... seu coração!”.