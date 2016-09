Parada Gay reúne 10 mil pessoas em São Gonçalo

12/09/2016 às 11:35h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Leonardo Ferraz Parada tinha o objetivo de alertar população sobre políticos Foto: Leonardo Ferraz

O grupo ‘Gay Atitude’ realizou, na tarde de ontem, a 13ª Parada LGBT em São Gonçalo. Com o tema “Político homofóbico tem que ser combatido”, eles tentaram alertar o povo para que não votem em candidatos preconceituosos na eleição municipal. Quatro trios elétricos animaram a festa. Com a presença de mais de 10 mil pessoas, a grande festa contra a homofobia percorreu cerca de dois quilômetros, partindo da Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, até o Clube Mauá, no Centro.



Para o presidente do grupo Gay Atitude, Aloísio Reis, a parada serve como um instrumento de visibilidade e uma forma de conseguir respeito e reconhecimento.

“Para a gente é um instrumento de visibilidade pública, onde nós sempre tentamos destacar uma das teses que temos no movimento. Desta vez, estamos falando sobre política, que é algo atual. É também uma retratação da realidade. Uma grande festa onde todos se respeitam”, disse. Para Kezya Alexandre, de 26 anos, o movimento é capaz de unir as pessoas e transmite felicidade para quem presencia. “É uma festa onde as pessoas dançam, amam, namoram. Todo mundo com muito respeito, sem brigas. É uma luta pelo reconhecimento da classe”, contou. (Thiago Soares)