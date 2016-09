Luta pela preservação da vida

12/09/2016 às 11:38h Enviado por: Rennan Rebello

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma das entidades que divulga a campanha no Brasil Foto: Filipe Aguiar

Por Daniela Scaffo





Muito gente conhece as campanhas “Outubro Rosa”, atribuída à prevenção ao câncer de mama, e o “Novembro Azul”, para conscientização do câncer de próstata. Mas você sabe o que é o “Setembro Amarelo”? Pelo terceiro ano, um movimento criado pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio (IASP) tem sensibilizado a sociedade para alertar sobre uma prevenção que pode poupar pelo menos de 28 a 32 pessoas que cometem suicídio diariamente no Brasil. No país, a campanha tem mobilização principalmente do Centro de Valorização à Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).





O “Setembro Amarelo” foi escolhido para acontecer no mês em que é celebrado o ‘Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio’, que aconteceu justamente no último sábado. O que muitos não sabem é o Brasil está entre os 28 países, de um universo de mais de 160 analisados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que possui estratégia de prevenção ao suicídio. Aqui, inclusive, o problema é encarado há vários anos como de saúde pública, uma vez que 90% deles são preveníveis e a grande maioria também está ligada a doenças psíquicas tratáveis, segundo especialistas na área de saúde mental.





Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 804 mil pessoas se suicidaram no mundo em 2012. Isso dá, em média, um caso novo a cada 40 segundos. Em números, houve queda de cerca de 9% entre 2000 e 2012 (de 883 mil para 804 mil), mas os números ainda sejam preocupantes segundo o levantamento, uma vez que este é considerado o 15º gênero de óbito mais registrado no mundo. Já o Brasil aparece em 113º lugar neste ranking em relação a 172 países retratados na pesquisa, estando abaixo da média mundial de suicídios. Porém os números apontam quase 12 mil óbitos pela causa em 2012, o que corresponde, em média, a 32 suicídios por dia no país.





No entanto, o que pode ocorrer em muitos casos é a subnotificação. Nesse caso, os suicídios aparecem no atestado de óbito denominado como causa indeterminada ou desconhecida, acidente ou homicídio, além de acidente com arma de fogo, acidente de trânsito, overdose ou queda acidental.





Em 2006, o Ministério da Saúde publicou dois importantes documentos: Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio e o manual dirigido aos profissionais das equipes de saúde mental dos serviços de saúde, com ênfase nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, que tem como objetivo reduzir as taxas de suicídios e tentativas, e também os danos associados aos sujeitos envolvidos, bem como sua rede de suporte social e comunitária. A atenção integral pressupõe a articulação das equipes da atenção básica, da urgência e emergência e da atenção psicossocial.