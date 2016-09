OAB promove maratona jurídica em São Gonçalo

11/09/2016 às 13:43h Enviado por: Dayse Alvarenga

Professora Marlene Salgado de Oliveira: homenageada no evento Foto: Divulgação

A 6ª Maratona Jurídica do Estado do Rio será realizada pela 8ª Subseção da OAB/São Gonçalo, de amanhã até a próxima sexta-feira (16), das 9 às 19h. É a primeira vez que uma subseção realiza um evento deste porte. As demais edições foram feitas pela seccional, na Capital do Estado. Serão cerca de 50 palestras gratuitas sobre os mais variados e relevantes temas do Direito.









Haverá ainda sorteio de livros doados pelo coordenador acadêmico da Editora Impetus, William Douglas, além de homenagem à reitora da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), professora Marlene Salgado de Oliveira, que receberá a medalha Celso Fontenelle pelo seu trabalho dedicado à educação, especialmente ao ensino jurídico.









A Maratona Jurídica foi idealizada em 2001 pelo advogado Eduardo Teixeira, então diretor de Eventos da OAB-RJ e se tornou um dos eventos mais procurados pelos advogados e estudantes de Direito nas suas primeiras edições. Em São Gonçalo, o evento será coordenado pelo presidente da Escola Superior de Advocacia (Esa), Vitor Marcelo Rodrigues, professor da Universo. Outros professores da instituição também foram convidados a palestrar. São eles: Maria do Carmo Assumpção Borges, Phelipe Valente, Adriana Arêbola, Anderson Estrela e Priscila Rosa.









O presidente da OAB-SG, Eliano Enzo (ex-aluno da Universo) e o vice- presidente da Esa-SG, Edson Oliveira dos Santos tiveram a ideia de reunir magistrados, advogados e professores para palestrar em um único evento, além de integrar a advocacia convidando presidentes e diretores de outras subseções, bem como membros do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Rede Internacional de Excelência Jurídica e da AFACC. O apoio à iniciação da pesquisa científica também não foi esquecida porque alunos do curso de Direito da Universo-SG apresentarão seus trabalhos.