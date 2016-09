Cerveja genuinamente gonçalense está prestes a ser lançada no mercado

10/09/2016 às 12:40h Enviado por: Samuel Castro

Júnior e Ricardo apostam no sabor cítrico da gonçalense Frank Foto: Alex Ramos

São Gonçalo está prestes a ganhar sua primeira cerveja genuinamente gonçalense. A ‘Dois Lados’, cervejaria artesanal dos amigos Ricardo Silva, 40, Pablo Nunes, 30, e Júnior Lessa se prepara para lançar, comercialmente, a Frank - cerveja que reúne a alquimia de uma bebida leve com paladar frutado.

A “cerva” é servida como escambo (troca) entre os apreciadores e degustadores de novos sabores. O sucesso tem sido tão grande que os amigos, que iniciaram o negócio em 2013, já planejam lançá-la comercialmente no próximo ano. Além da Frank, que reúne um sabor cítrico, com coloração turva e cheiro inigualável, a ‘Dois Lados’ vem se especializando em preparar cervejas com estilos americanos (American Pale ale, Índia Pale-ale) e Belga (Witbier).



O analista de sistemas Júnior Lessa disse que a paixão pela cerveja surgiu ainda na juventude. No entanto, foi em 2009, após participar do Oktoberfest (festival de cervejas), que ele sentiu a necessidade de se especializar.

“A cervejas artesanais são produzidas com produtos de alta qualidade. Por isso, tende a ser um pouco mais cara. No mercado é possível encontrar cervejas comuns com até 55% de milho, o que barateia a produção. A cerveja artesanal é produzida com malte selecionado e de qualidade”, explicou. O comerciante Ricardo, que também é amante de um boa ‘gelada’, não vê a hora da Dois Lados entrar no mercado.

“Hoje temos alguns cervejeiros na cidade. A visão da bebida tem mudado. Queremos que este mercado cresça e a comercialização da Frank pode dar início a esse processo na região”, concluiu Ricardo.