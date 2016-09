Retorno, enfim, é reaberto

10/09/2016 às 12:25h Enviado por: Samuel Castro

Técnicos do DER trocaram controlador semafórico danificado e reabriram retorno do Jardim Catarina Foto: Alex Ramos

Uma semana após ser interditado pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER), o retorno do Jardim Catarina, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), foi finalmente reaberto, na tarde de ontem.



Há dois dias, OSG publicou reportagem denunciando os transtornos que a interrupção do tráfego no local estava provocando aos motoristas e moradores do bairro. Somente este ano, o trevo foi fechado, pelo menos, duas vezes. Representantes do DER explicaram que o bloqueio ocorreu após os técnicos verificarem que o controlador semafórico da rodovia havia queimado devido a uma sobrecarga de energia. Funcionários passaram a manhã e parte da tarde trocando o equipamento.

“Esta é a terceira vez que trocamos esse equipamento em um ano por conta da sobrecarga de energia. Vamos notificar a concessionária (Ampla) para que as devidas providências sejam tomadas. Esse é um equipamento caro e fundamental para o ordenamento do trânsito”, explicou o superintendente de sinalização do Departamento de Estradas e Rodagens, Luciano Muller.

Moradores do Jardim Catarina - que estavam sendo obrigados a percorrer mais dois quilômetros para chegar acessar o bairro pela RJ-104 -comemoraram o desbloqueio da rodovia. “Além de mais segurança durante a travessia, podemos contar um acesso mais rápido para nossas casas”, comentou a comerciante Camila Pereira, 32.