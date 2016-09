Melhor nota do Ideb em S. Gonçalo é de escola no Complexo do Salgueiro

10/09/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

Escola Municipalizada Professora Goulart Brandão atingiu 6,2 pontos nas turmas de 3º e 4º ano Foto: Alex Ramos

Nem o cotidiano de violência do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foi capaz de superar o poder transformador da educação. Foi o que provaram os alunos e professores da Escola Municipalizada Professora Niuma Goulart Brandão, primeira colocada do município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb 2015), nas turmas de 3º e 4º ano. A instituição de ensino atingiu 6,2 pontos, considerado a melhor marca da região.

Assim como a escola do Salgueiro, outro destaque foi a evolução da Escola Municipal Zulmira Mathias Netto Ribeiro, no Paraíso, que obteve 5,6 pontos no Ideb, superando a meta estipulada, que era 5,5 pontos.



Já no 8º e 9º anos, a escola com melhor nota foi a Escola Municipalizada Guaxindiba, com 4,4 pontos. Em 2013, a instituição de ensino havia atingido apenas 2,7. Na média geral, o município atingiu 4,3 pontos para o 3º e 4º ano, e 3,2 para o 8º e 9º ano. O Ideb de São Gonçalo aumentou em dois pontos nos anos finais do primeiro segmento e três pontos nos anos finais do segundo segmento do ensino fundamental

”O investimento em formação de professores e avaliações monitoradas foram importantes para alcançar o resultado positivo, além do empenho de todos os profissionais”, destacou Vaneli Chaves, secretária municipal de Educação.