Vazamento de esgoto atormenta a vida de moradores de rua no Gradim

09/09/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

Esgoto transborda ao longo da Rua Costa Braga e moradores não conseguem solução para problema Foto: Alex Ramos

Moradores da Rua Costa Braga, no Gradim, em São Gonçalo, convivem diariamente com um vazamento de esgoto na via. De acordo com eles, não é preciso chover para que se formem grandes poças de esgoto ao longo do local conhecido como restinga.



De acordo com o comerciante Cidemar Gustavo, 49 anos, o vazamento no local já dura cerca de oito anos. Todas as obras no local são paliativa e o problema sempre se repete.

“Já solicitamos reparos à Cedae, mas até agora nada. Alguns técnicos estiveram aqui falaram que retornariam, mas isso nunca aconteceu. Já não sabemos mais o que fazer”, reclamou.

O comerciante Claudiomar Marins, 56, disse que eles têm medo de que a água potável possa ser contaminada com o esgoto. “Eles fazem a manobra da água às terças e sábados e quando isso acontece vaza muita água na rua que vira um mar de esgoto. Nosso receio é de que a água oferecida possa estar imprópria para o consumo”, denunciou.

A aposentada Zélia Barbosa, 68, disse que está impedida de usar o banheiro de casa por conta do esgoto. “Não podemos dar descarga que o sanitário transborda com essa água imunda. É inadmissível viver desta forma”, afirmou.