Gonçalense realiza sonho de ser maquiadora dos Jogos Olimpícos e Paralímpicos

Por Kimberly Mello.

As cerimônias de abertura e encerramento dos jogos Olímpicos foram um show a parte, assim como os Paralímpicos. Mas já parou para pensar nos profissionais que estavam por trás de todos aqueles figurinos e maquiagens deslumbrantes? Uma dessas pessoas é a maquiadora gonçalense Beatriz Lourenzo, de 24 anos.





Beatriz trabalha como maquiadora profissional há um ano e já vem conquistando um grande espaço no mundo da maquiagem. A jovem moradora do bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, já participou de importantes eventos no decorrer deste ano, entre eles a "Expo Noivas", no RioCentro, "Casadoiras Mostra de Noivas", a badalada festa do promoter David Santiago, em que pôde maquiar alguns artistas como Adriana Bombom, Thalita Zampirolli, entre outros. Agora, Beatriz está realizando seu sonho de ser maquiadora nos jogos olímpicos e paralímpicos.





“Eu sonhava com isso desde o dia em que me inscrevi, mas jamais imaginei que seria selecionada, pois é um grupo muito seleto de maquiadores. Alguns já trabalham na área há anos. Estou no meio de profissionais muito renomados”, comemora Beatriz. Para conseguir a tão sonhada vaga, ela precisou passar por um árduo processo seletivo, no qual apenas 130 pessoas do País inteiro foram aprovadas. “Eu me cadastrei no site das cerimônias, passei por um processo seletivo e só depois de dias de entrevistas recebi a notícia de que havia sido aprovada”, lembra.





Apesar de estar trabalhando como voluntária, a beauty artist contou que teve contato direto com todos que participaram do evento, desde figurinistas de diversas partes do mundo, como diretores de escolas de samba, até com o coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus e o estilista Alexandre Herchcovitch. “Foi uma feliz surpresa estar trabalhando ao lado de grandes profissionais e deixar agora o meu nome na história de um evento de proporção mundial”, diz Beatriz, emocionada.





Ao ser questionada sobre qual a sensação de participar deste momento único a resposta não poderia ser outra: “É Indescritível saber que é o meu trabalho que está sendo exposto para mais de três bilhões de telespectadores, que cada pedaço do que foi apresentado tem um dedinho meu. Ter o meu nome registrado no livro olímpico é surreal! Posso dizer que está sendo a melhor experiência da minha vida”.





Beatriz afirma que o aprendizado é diário e que conquistou grandes amigos e parceiros de trabalho. Quanto à carreira, a maquiadora informa que já houve uma mudança gigantesca, mas que muitos projetos ainda são para médio e longo prazo.