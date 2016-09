Xará gonçalense assiste show de Alceu Valença

08/09/2016 às 12:20h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: O show faz parte do Festival Nacional de Cultura Popular - Interculturalidades. (Divulgação)

Um espectador especial assistiu ao show do cantor Alceu Valença, no Centro de Artes da UFF, em Niterói, na noite de ontem: o gonçalense Alceu Guilhen, 32, 'xará' do artista, que falou sobre ter o mesmo nome dele. "Minha mãe foi a um show do Alceu quando estava grávida de mim. Chegou a pedir que fosse meu padrinho, mas ele disse que não dava, por causa da agenda lotada. Aí ela me batizou com o nome dele", contou.

Alceu Valença se apresentou no teatro da universidade dentro do "Festival Nacional de Cultura Popular - Interculturalidades", e o show foi transmitido por um telão localizado do lado de fora, em meio ao jardim. As senhas para o show foram distribuídas no dia 2 de setembro e acabaram rapidamente, o que gerou reclamações do público, que pedia que o evento fosse em um local maior e aberto.

O Festival é organizado pelo Centro de Artes UFF, com apoio do Ministério da Cultura, e faz parte da "Maratona Cultural UFF Niterói 2016", que acontece de 24 de julho a 13 de novembro, em Niterói e Duque de Caxias. Artistas como Roberta Sá, Lenine, MC Carol e Arnaldo Antunes já se apresentaram, mas a programação completa pode ser encontrada aqui.