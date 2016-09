Cubango escolhe hino oficial e intensifica preparação para 2017

08/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A parceria campeã era considerada como favorita ao título Foto: Divulgação

Por Sérgio Soares

No embalo dos 100 anos de samba, tendo como grande homenageado o cantor e compositor João Nogueira, a Acadêmicos do Cubango escolheu o hino oficial para o Carnaval de 2017 na madrugada de ontem. Considerada como uma das favoritas desde o início da disputa, a parceria de Gabriel Martins, Belo, Rafael Coutinho, Robson Ramos, Sérgio Careca, Demá Chagas, Tricolor, Vinicius Xavier, Thiago Farias e Duda venceu com sobras a grande final.



Um dos integrantes da parceria, Gabriel Martins, é bicampeão, pois compôs o ‘time’ que fez o hino oficial de 2014. Também está entre os vencedores Demá Chagas, um dos autores de um samba antológico do carnaval carioca - Peguei um Ita no Norte, que deu o campeonato ao Salgueiro em 1993. Tão logo o intérprete Hugo Júnior começou a cantar o hino oficial, anunciando o resultado, uma grande festa tomou a quadra.

A Cubango passa agora intensificar os ensaios de quadra na segunda etapa da preparação, e em seguida, inicia a partir de dezembro, as apresentações na Avenida Amaral Peixoto. O carnavalesco Cid Carvalho se mostra entusiasmado com o trabalho que vem sendo realizado.

“O casamento da história de João Nogueira com o centenário do samba, é um grande enredo”, enfatizou, lembrando que os familiares do homenageado foram fundamentais para a elaboração do tema. O presidente Olivier Luciano Vieira, o Pelé, se mostra confiante em conseguir, pela primeira vez, chegar ao Grupo Especial.