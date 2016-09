Dinheiro só no caixa eletrônico

07/09/2016 às 13:45h Enviado por: Samuel Castro

Aposentados e pensionistas reclamaram das filas em caixas eletrônicos e da falta de dinheiro neles Foto: Alex Ramos

O primeiro dia da greve dos bancários na região teve adesão maciça da categoria. De acordo com o Sindicato dos Bancários de Niterói todas as 241 agências ficaram fechadas, sendo 93 em Niterói, 43 em São Gonçalo e 15 em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Apesar do anúncio antecipado da greve, muitas pessoas que procuraram as agências bancárias ontem, dizem ter sido pegas de surpresa. Os mais queixosos eram aposentados e pensionistas que com dificuldade de usar os caixas eletrônicos, não conseguiam retirar o pagamento.

“Nós esperamos o mês todos para recebermos e quando chegamos aqui, temos que enfrentar longas filas para no fim o caixa eletrônico não ter dinheiro. Um banco público, carro chefe do governo, deixar que o contribuinte passe por isso é muito descaso”, disse o aposentado Carlos Alberto de Oliveira, 63.

Outra que teve dificuldade para retirar o benefício foi a pensionista Maria Lucia Mercês, 54. “Meu cartão está vencido e estava retirando o dinheiro direito no caixa. Já pedi um novo cartão e não recebi. Tenho muitas contas para pagar e os juros não esperam. Me pediram para aguardar, mas temo não ser atendida”, reclamou.

O secretário para assuntos legislativos do sindicato, Julio Pessoa, explicou que os atendimento aos aposentados não foi prejudicado.

“Estamos avaliando a situação dos aposentados e pensionistas que estão sem o cartão e concedendo carta para que eles possam acessar o interior da agência. Para os demais serviços os usuários podem utilizar os canais disponibilizados pelos bancos”, explicou.

Atualmente 4.300 profissionais atuam na região. O sindicato reivindica reposição da inflação (9,57%) mais 5% de ganho real, além de um valor maior na Participação de Lucros e Resultados (PLR).

Os trabalhadores rejeitaram a proposta dos bancos de 6,5% de reajuste, mais um abono salarial de R$ 3 mil.

Entre outras reivindicações dos bancários estão a valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$3.940,24 em junho), PLR de três salários mais R$ 8.317,90, combate às metas abusivas, ao assédio moral e sexual, fim da terceirização, mais segurança e melhores condições de trabalho. A defesa do emprego também é prioridade, assim como a proteção das empresas públicas e dos direitos da classe trabalhadora. Em nota a Federação Nacional dos Bancos, braço sindical da Febraban informou que a proposta do órgão integra, para a maior parte dos bancários, aumento da remuneração que supera a inflação. Isso porque ela envolve, além dos 6,5% de reajuste salarial, um abono de R$ 3 mil. Somando ambos, o aumento chega a 15% para algumas faixas salariais.

Além disso, a proposta inclui participação nos lucros e aumento no vale alimentação (que passará a R$ 523,48 mensais) e no vale refeição (que alcançará R$ 694,54 mensais). Esses e outros benefícios pagos aos bancários estão entre os mais altos do mercado.