Retorno é fechado, de novo

07/09/2016 às 12:50h Enviado por: Samuel Castro

Segundo moradores, DER obstruiu rodovia com blocos de concreto após danificação de semáforos Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Pela segunda vez em pouco mais de um ano, motoristas e pedestres que precisam acessar o o Jardim Catarina, em São Gonçalo, pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), estão sendo obrigados a percorrer dois quilômetros para acessar a via. O motivo: a falta de manutenção nos três semáforos.



Segundo moradores do bairro, a interdição começou na última quinta-feira. Cinco dias após o trecho ser fechado, nenhum técnico do Departamento de Estrada e Rodagens (DER) esteve no local para consertar os equipamentos de sinalização. “No ano passado ficamos mais de duas semanas aguardando esse reparo. Esses equipamentos estão sucateados e deveriam ser trocados”, disse o mecânico Paulo Mendes.

Para a coordenadora de atendimento Suelen Vargas, 32, falta bom senso do órgão estadual. “Será que ninguém pensou em, pelo menos, sinalizar que o desvio está fechado. Eles nos obrigam a passar pelo trevo para só então percebermos que não podemos de cruzar a pista. Isso é um absurdo. Estou indignada”, comentou.

Outra queixa da população é quanto ao perigo na travessia. Sem o auxilio do semáforo, as pessoas precisam se arriscar entre os carros. “Vi um senhor caindo ao tentar atravessar esse trecho. Por sorte não tinha carros em alta velocidade”, reclamou o servidor público Roberto dos Santos, 51.

Trabalhando no local há 14 anos, a vendedora de balas Fernanda Oliveira, 54, também lamentou a falta de reparo no semáforo. “Vivo do meu trabalho no sinal. Saí cedo de casa para ver se já estava funcionando, mas nada mudou”, queixou-se.

Até o fechamento desta edição, o DER não havia se pronunciado sobre uma solução para o problema.