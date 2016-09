Água não chega às casas, mas jorra no meio da rua

07/09/2016 às 12:30h Enviado por: Samuel Castro

Moradores também alertam para riscos de acidentes no local Foto: Alex Ramos

Há dois meses, moradores da Rua Pereira Sampaio, no Mundel, convivem com o desperdício de água. Segundo eles, o vazamento começou pequeno, mas acabou tomando grandes proporções, devido à falta de reparos.



O buraco com mais de um metro vem preocupando os moradores que temem que ocorra algum acidente. “Esse buraco começou bem pequeno. Fizemos vários contatos com a Cedae, que nada fez. No último domingo, técnicos da companhia estiveram aqui. Eles abriram ainda mais o buraco com a promessa de retorno, o que não aconteceu”, comentou a atendente Débora Tavares, de 18 anos.

Ainda segundo Débora, falta água com frequência na região. “Enquanto vemos o desperdício, as torneiras ficam secas”, completou.

A comerciária Daiane Moledo, 19, disse que fica temerosa com possíveis acidentes no local. “Não aguentamos mais conviver com esse buraco na porta da loja. Além de vermos esse desperdício absurdo, há riscos de acidentes. Tem muitas crianças no condomínio, logo aqui na frente”, afirmou.

Em nota, a Cedae informou que técnicos irão fazer uma vistoria no local e, sendo pertinente à companhia, o reparo será realizado.