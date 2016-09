Desfile de 7 de Setembro em SG promete reunir mais de 20 mil em Santa Izabel

07/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Alunos de 27 escolas da rede municipal participam do evento Foto: Alex Ramos

Em comemoração aos 194 anos de Independência do Brasil, a secretaria de Educação de São Gonçalo realiza hoje, dia 7 de setembro, o tradicional desfile cívico, na Estrada do Cordeiro, no bairro de Santa Izabel. Três mil alunos de 27 escolas da rede municipal participarão do desfile, que terá início às 9 horas.



A Guarda Municipal e a Policia Militar darão apoio ao evento, que promete reunir cerca de 20 mil pessoas. O secretário de Esporte e Lazer de São Gonçalo, Joaquim de Oliveira, ressaltou a importância do desfile.

“Este é o 15º ano que estamos realizando o desfile da Independência em Santa Izabel. É um momento enriquecedor e de muita alegria para pais e alunos que participam”, garantiu.

A secretária de Educação, Vaneli Chaves, no entanto, garante que os alunos se prepararam para apresentar um belíssimo espetáculo de civismo à população. A ordem do desfile será a seguinte:

E.M Célia Pereira Rosa; CIM- Centro Integrado Municipal Helen Keller; E. Pastor Ricardo Parise; E. Desembargador Ronald de Souza; E. Profº Genecy Sued Lima; E. Itaitindiba; E. Ciep 414 Tarso de Castro; E. Marcus Vinícius Cruz de Melo Moraes; E. Prof° Aurelina Dias Cavalcante; E. Profº Margarida Rosa Marques Galvão; E.M Prefeito Jayme Mendonça de Campos; E.M. Antônio Carlos Jobim; E.M Nossa Senhora da Boa Esperança; E.M Alfredo Carlos Diaz Gomes; E.M Prefeito Nicanor Ferreira Nunes; E.M Alberto Pasqualine; E.Est Municipalizada Profº Nilma G.Brandão; E.M Lêda Vargas Giannerine; E.M Mentor Couto.