Esculturas gigantes levam palavras de otimismo às praias cariocas

06/09/2016 às 12:15h Enviado por: Kimberly Mello

Diferentemente do que divulgamos anteriormente, as datas das próximas intervenções não foram definidas. É preciso ficar de olho para se deparar com as obras!





Esculturas gigantes com palavras de otimismo e reflexão, elaboradas com o símbolo dos anéis olímpicos e montadas com tijolos de papel craft, alteraram o visual das praias do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos.





Imagens vistas a partir de prédios altos e drones mostram as palavras ‘amor’ e ‘união’ nas areias das praias da Barra e do Leme, respectivamente. Os módulos de craft, confeccionados à mão, se encaixam uns aos outros e são fixados na areia com barras de ferro. A palavra "amor", por exemplo, tinha 36,58 metros de comprimento e contou com 408 módulos na montagem.





O trabalho foi feito por três amigos, o arquiteto e urbanista Eduardo Xavier, o designer Ricardo Hirth e o gestor de projetos Marcos Zenaide. De acordo com os artistas, o projeto, intitulado “Tijolinhos de Papel – Arquitetando o Infinito”, representa os desejos do carioca.





Criados por Xavier, os tijolos já deram origem a esculturas urbanas expostas em cidades como Amsterdam e Berlim. O grupo continua se mobilizando para criar outras esculturas gigantes, com mensagens positivas, projeções do que se deseja para o futuro da cidade nas próximas semanas.





Próximas montagens





Os artistas pretendem fazer mais três instalações artísticas até o fim das Paralimpíadas. Duas durante os jogos e uma depois do encerramento. As intervenções vão seguir o mesmo conceito: dizer o que o carioca quer.





Das três palavras que serão escritas nas próximas semanas, duas já estão decididas: “coragem” e “gratidão”. Das três praias que vão receber as instalações, já sabemos duas: Praia do Pontal e Praia de Botafogo.





Como as condições do tempo e do vento são decisivas para a montagem, os artistas monitoram dia a dia as condições climáticas e decidem na noite anterior da exposição. Então, o jeito é ficar de olho!