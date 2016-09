CCR Barcas realiza ação de voluntariado em Niterói

06/09/2016 às 16:18h Enviado por: Rennan Rebello

Em homenagem ao Dia Nacional do Voluntário, comemorado em 28 de agosto, a CCR Barcas, através do Instituto CCR, realiza a segunda edição do Nosso Mundo Melhor, em Niterói. O programa de voluntários tem a proposta de engajar os colaboradores em atitudes solidárias.











A ação será realizada no feriado do dia 7 de setembro, no Orfanato Santo Antônio, na Rua Riodades, 309, no Fonseca, a partir das 8h. A instituição abriga meninas de 9 a 18 anos e fornece atendimento educacional, ensino religioso, assistência médica, odontológica e psicológica para as jovens. Os funcionários da CCR Barcas irão auxiliar com melhorias na infraestrutura do local, com serviços de pintura, instalação de uma caixa para captar água da chuva e reforma na sala de audiovisual.









O Nosso Mundo Melhor também será realizado em outras unidades de negócios do Grupo CCR, em seis estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, através das empresas CCR AutoBAn, CCR Metrô Bahia, CCR MSVia, CCR NovaDutra, CCR RodoAnel, CCR RodoNorte, CCR SPVias, CCR ViaOeste, CCR ViaLagos, CCR Actua, CCR Engelog, CCR EngelogTec e Samm, além da ViaQuatro e BH Airport.









Em 2015, o projeto beneficiou dez entidades, entre escolas, asilos, creches e abrigos infantis. Ao todo, participaram 390 colaboradores e mais de 270 acompanhantes. A proposta é promover, além de melhorias na infraestrutura de instituições assistenciais, momentos de descontração e conversa com idosos, recreação com crianças e atividades culturais para adolescentes. O Instituto CCR nasceu com o objetivo de estruturar o investimento social das empresas do Grupo CCR, que sempre apoiou o desenvolvimento socioeconômico e cultural nas regiões onde atua. “O Nosso Mundo Melhor vem totalmente ao encontro dessa iniciativa, pois incentiva os colaboradores e seus familiares a atuarem e participarem desse movimento de maneira solidária”, comenta Marina Mattaraia, gestora do Instituto CCR.





Na segunda edição, a ação foi ampliada com a participação de mais unidades de negócios. “O objetivo é que o movimento ganhe cada vez mais adeptos e que a ação perpetue dentro do Grupo CCR, tornando-se mais um dos nossos muitos projetos sociais que levam cultura, entretenimento, solidariedade, cidadania e tantas alegrias pelo Brasil”, conclui Marina Mattaraia.











Sobre o Instituto CCR









O Grupo CCR criou, em 2014, o Instituto CCR, entidade privada, sem fins lucrativos, para estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa. O Instituto CCR otimiza a utilização de recursos próprios da companhia e oriundos de leis de incentivo em projetos estruturados em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. O Grupo CCR apoia o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, com a experiência de ter levado mais de 500 projetos para 120 cidades que, desde 2003, já beneficiaram 7 milhões de pessoas com investimento de R$ 185 milhões.