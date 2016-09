Sapatarias de Alcântara oferecem ofertas de calçados para presidente

06/09/2016 às 12:00h Enviado por: Marcela Freitas

Gildo Marinho, gerente da Raquel Calçados, disse que Temer poderia comprar um par por R$ 229 Foto: Filipe Aguiar

Um verdadeiro negócio da China! Em sua primeira viagem internacional para a para a reunião da Cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo, o presidente Michel Temer, colocou em evidência a crise vivida no país no setor de calçados e brinquedos. Com a “desculpa” que o salto de seu calçado havia quebrado e, por está razão necessitava comprar um novo par, o presidente acabou fazendo uma anti-propaganda dos calçados nacionais.

Segundo o site local de Hangzhou, Temer gastou 798 RMB (cerca de R$ 388) em um par de sapatos de couro marrom, da marca Satchi, inspirado em calçados Itália e 399 RMB (R$ 194) em um cachorro-robô de brinquedo que fala Chinês, para presentear seu filho Michelzinho .

O presidente acabou na berlinda por causa do gesto, já que saiu do país para “apresentar o Brasil” como um bom mercado para investimentos e, fez justamente ao contrário. Ao invés de vender o Brasil e sua industria, fez propaganda para os produtos Chineses, que há muito tempo vem ganhando cada vez mais espaço mercado, quebrando muitas industrias brasileiras.

Para os vendedores de calçados em São Gonçalo, Michel temer deveria valorizar os calçados nacionais, medida que ajudaria a impulsionar o mercado em queda, justamente por conta da entrada de produtos chineses, que tem baixo custo e nem sempre a mesma qualidades.

A atitude é ainda mais criticada, por conta do valor pago pelo presidente. O SÃO GONÇALO, percorreu na tarde de ontem, algumas lojas na região é verificou que pelo preço pago pelo calçado importado, Temer conseguiria comprar até 4 sapatos de boa qualidade.

Trabalhando há 40 anos, no mercado varejistas o gerente da Loja Raquel Calçados, Gildo Marinho, 60, disse que o comércio vem sofrendo um duro golpes com a crise.

“Até a Copa do mundo o mercado ainda tinha um fôlego. De 2014 até agora percebo que o público vem perdendo o poder de compra. Não entendo de política, mas o que posso afirmar é que o presidente não precisava ir tão longe para buscar sapatos. Aqui em nossa loja, no Alcântara, o sapato mais caro é R$ 229 com excelente qualidade. Com o valor gasto ele poderia ter levado dois calçados”, explicou.

A mesma opinião é compartilhada pelo gerente da loja Vivian Ferreira, Luis Carlos Figueira Cardoso, que vende inclusive, sapatos importados da china por valores que variam de R$ 95 a R$ 105. “Temos sapatos para todos os gostos e bolsos, entre ele os de fabricação Chinesa. Temer deveria conhecer a nossa loja. Sairia no lucro”, afirmou.

O motorista de coletivo, Elias Ferreira, 60 anos, estava escolhendo sapatos na tarde de ontem, ele disse que não aprovou a atitude do presidente.

“Comprando o sapato aqui ele estaria valorizando o nosso país e gerando empregos. Tomar esse tipo de atitude traz reflexos negativos para o comércio de calçados”, afirmou.