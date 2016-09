‘Aulão’ livre de Jiu-jitsu vai arrecadar alimentos em SG

06/09/2016 às 13:10h Enviado por: Samuel Castro

Equipe Bravo Jiu-jitsu oferece aulas em comunidades de SG Foto: Divulgação

Por Marcela Freitas





Uma luta pela solidariedade. É o que estão promovendo os integrantes da equipe de Jiu-jitsu Bravos, com um aulão do esporte para os interessados em conhecer a modalidade. O evento beneficente arrecadará alimentos que serão destinados a comunidades carentes de São Gonçalo.



Para participar do aulão de Jiu-jitsu, que acontecerá na quadra do Colégio Panisset, em Itaúna, os interessados devem levar 2 kg de alimentos não perecíveis ou material de limpeza e higiene pessoal, que serão doados a moradores das comunidades do Complexo do Salgueiro, onde a equipe oferece aulas através de projetos sociais.

De acordo com o instrutor Leonardo Riqueta, 26, este é o primeiro aulão solidário promovido pela equipe Bravos, em Itaúna. “Além da aulas que acontecem na quadra da escola, nos trabalhamos com projetos sociais no Salgueiro e Luiz Caçador. A partir deste contato vimos a necessidade de promover o evento que busca valorizar o esporte e também as pessoas do entorno. Tudo o que for arrecadado será doado a família carentes”, afirmou. A equipe Bravos foi fundada em 2011, e desde 2015 desenvolvem o projeto de levar esporte às comunidades carentes de São Gonçalo, com objetivo melhorar a vida dos moradores utilizando o jiu-jitsu como ferramenta.

“Os alunos matriculados na sede pagam mensalidade de R$ 45, mas os do projeto social não têm custos para participar das aulas. Atualmente 100 pessoas entre adultos e crianças participam”, contou. O aulão será realizado no próximo sábado (10) na Rua Jaime dos Santos Silva (quadra do colégio Panisset), com portões abertos às 9h30.