Atrações especiais para o mês de aniversário de São Gonçalo

No dia 22 de setembro, São Gonçalo faz 126 anos, mas este ano vamos comemorar de uma forma diferente. Apesar da cidade ter pontos turísticos lindos, como a Igreja Matriz, Fazenda Colubandê, Praia das Pedrinhas, as grutas de Santa Izabel e muitos outros, nada disso se compara à alegria, disposição e à nossa maneira criativa de resolver os problemas do dia a dia. Por isso, este ano, o Jornal O São Gonçalo decidiu homenagear quem faz e acontece em solo gonçalense: você.