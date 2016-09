Porto da Pedra escolhe hino oficial e sonha com volta à elite do samba

04/09/2016 às 12:30h Enviado por: Samuel Castro

A parceria campeã apostou em uma melodia bem variada Foto: Filipe Aguiar

A Porto da Pedra está voltando aos bons tempos. A escolha do hino oficial para o Carnaval de 2017, na madrugada de ontem, mostrou que o ‘Tigre’ está no caminho certo rumo ao sonhado retorno ao Grupo Especial. Em uma noite de quadra lotada em São Gonçalo e visitas ilustres do mundo do samba, a composição escolhida para o enredo sobre as marchinhas, de autoria de Jaime Cezário foi a da parceria formada por Bira, Márcio Rangel, Alexandre Villela, Eric Costa, Adelyr, Oscar Bessa, Rafael Raçudo, Bruno Soares e Paulo Borges.



O samba campeão foi escolhido de forma unânine por todos os diretores da vermelha e branca. Com melodia variada, conquistou os segmentos durante a passagem na quadra, embora a torcida numerosa tenha ajudado, cantando forte durante toda a apresentação.

Bira venceu pela primeira vez em 2010, depois triunfou novamente em 2011, 2013 e 2014. Emocionado, valorizou os concorrentes e a ala de compositores. “Tivemos apenas cinco obras inscritas é verdade, mas todas de um excelente nível. Estamos muito felizes com essa vitória, ainda mais pela forma com ela aconteceu aqui, contra grandes sambas e compositores”, afirmou.

Coube ao intérprete oficial Anderson Paz anunciar o hino oficial cantando, como tradicionalmente se faz na maioria das escolas. Além de Anderson Paz, ‘brilharam’ na final outros ‘trunfos’ que a escola trouxe esse ano em busca de notas máximas, como a porta bandeira Lucinha Nobre. Seu par, Marlon Lamar, estreia no carnaval carioca.