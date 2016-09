Paciente espera por cirurgia

02/09/2016 às 12:35h Enviado por: Samuel Castro

Viviane foi atropelada, no último dia 22, e está internada, há dez dias, esperando cirurgia no braço Foto: Divulgação

Por Thiago Soares

A dona de casa Viviane Nazareth Francisco, de 41 anos, está há dez dias esperando por uma cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres (Heal), no Colubandê, em São Gonçalo. Com fraturas no braço esquerdo e na bacia, após ser atropelada em Itaboraí, no último dia 22 de agosto, ela foi levada para a unidade pelos bombeiros, e precisa operar o braço esquerdo, mas por falta de materiais, ainda não conseguiu o procedimento.



Viviane disse que já ouviu dos médicos que o hospital não tem o material necessário para a realização da cirurgia. “Desde que cheguei, eles falam isso. Chegaram a me dizer que hoje (ontem) poderia ser feita a operação, mas ontem (anteontem) um dos médicos passou aqui e tirou minha esperança”, afirmou.

A espera, além de angustiante, pode também complicar o quadro clínico. Segundo Viviane, até o terceiro dia de internação ela sentia o movimento de sua mão esquerda. Depois, a sensibilidade na mão desapareceu. “Não estou mais sentindo nada. Estou com medo de não voltar ao normal por conta da falta de estrutura. Estou esperando, há dez dias, essa operação que já deveria ter sido feita”, lamentou.

Por ainda não ter 60 anos, a paciente não pode ter uma pessoa com ela durante o dia. Porém, por conta das fraturas, não consegue se mover sozinha e está tendo de fazer suas necessidades fisiológicas na cama. “Não tenho como levantar sozinha. Não tem ninguém para me ajudar também. Infelizmente, tenho de fazer tudo na cama. Meus familiares já pediram para ficar comigo, mas não foram autorizados”, desabafou.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde informou que que Viviane foi avaliada e submetida a exames pré-operatórios para que possa ser operada com segurança. A previsão é que o procedimento seja realizado nos próximos dias.