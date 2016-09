A sociedade está preparada para a paternidade ativa?

01/09/2016 às 17:40h Enviado por: Paula Vinny

Nos últimos tempos, temos visto o crescimento da discussão de que é preciso envolvimento de toda a família para que as crianças se desenvolvam integralmente. A recente aprovação do Marco Legal da Primeira Infância é um dos passos importantes no âmbito da política pública para incluir ainda mais os pais nos cuidados dos filhos. Com a aprovação, as empresas que optarem por participar do programa “Empresa Cidadã”, passam a oferecer aos funcionários 20 dias de licença paternidade.





Mas, além das questões legais, existem pequenas mudanças de atitudes e pensamentos que a sociedade pode adotar, passando a enxergar os homens como responsáveis na, tão difícil (mas incrível), tarefa de criar filhos.





É o caso do emprego constante da expressão “mãe é mãe”. O uso repetido dessa expressão direciona, apenas às mulheres, os cuidados com os pequenos. Nos consultórios médicos e hospitais também. Já reparou que os médicos e recepcionistas tendem a chamar a “mãe da criança” na hora do atendimento? Não está na hora de considerar que pais também levam as crianças ao médico?





Outra situação que sempre acontece e com certeza você já vivenciou: tem uma criança ali no cantinho aprontando ou fazendo bagunça, qual a primeira pergunta que fazem? Cadê a mãe dessa criança? Lembre-se que a criança pode ter um pai responsável e ele também quer ser solicitado.





E na escola, os bilhetes e agendas são geralmente direcionados para quem? Para as mães, não é? Incluir os pais nesse processo é também reconhecer a importância de sua atuação.





Para encerrar, vale citar a grande discussão dos trocadores em banheiros masculinos. Com os pais dividindo realmente os cuidados e não apenas ajudando as mães, os estabelecimentos comerciais precisam se adaptar.





Um bom exemplo de ação para reverter o fato de a sociedade não ver os pais como igualmente responsáveis pelas criança vem do Chile: uma instituição que reúne mais de 50 creches criou o Guia da Paternidade Ativa, que contém orientações para desconstruir a reprodução de estereótipos de gênero, que impõe papéis específicos a homens e mulheres, na educação dos filhos.