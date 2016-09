Avô de 82 anos estuda na mesma faculdade que a neta de 18

01/09/2016 às 16:56h Enviado por: Paula Vinny

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Por muito tempo, manteve-se aceso o estereótipo de que quem tem mais de 60 anos são pessoas cansadas, tranquilas e que já estão em uma fase da vida que não querem mais novidades e tampouco ir atrás de novos conhecimentos.





A história do norte-americano Rene Neira, de 82 anos, é mais uma das muitas que vêm quebrando esse lugar-comum. Em agosto, ele começou o curso de associate degree em Economia, nos Estados Unidos. Como se isso já não fosse o legal o suficiente , sua neta, Melanie Salazar, também iniciou os estudos no mesmo mês e na mesma universidade.





Melanie diz que adora passar esse tempo com avô, que é também um grande amigo. "Ele me motiva para não desistir. Isso me faz perceber a importância da educação, para que eu possa realizar algo grande como ele”, conta.





O avô chegou a frequentar a universidade quando era jovem, mas teve que parar quando se casou e precisou trabalhar para sustentar sua família. Mas com a morte da esposa, em 2009, ele voltou a pensar no assunto e ir atrás de seu sonho, que era conseguir o tão esperado diploma.