Projeto em universidade leva cães para dentro da sala de aula

01/09/2016 às 20:30h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação: Arquivo Pessoal. Foto: Divulgação: Arquivo Pessoal.

Os estudantes da UCBD (Universidade Católica Dom Bosco), em Campo Grande (MS), ganharam novos amigos durante as aulas, e eles têm quatro patas. Sim! Já pensou estudar na companhia de cães?





É isso o que o professor Diogo Cesar Gomes da Silva propõe ao levar à faculdade os cães Orion, Vega e Mel, quando leciona uma disciplina sobre comportamento e bem-estar animal. O trio de bichinhos, além de encantar, ajuda a sala a compreender na prática o conteúdo ministrado.





"Eu lembro que, quando cheguei com os cães, não avisei aos alunos, me apresentei como professor da disciplina e expliquei que a gente ia estudar juntos. A expressão dos acadêmicos era de surpresa, empolgação e satisfação", disse Diogo em entrevista ao UOL.





A didática faz parte de um projeto de extensão da universidade, chamado Cão Terapeuta, coordenado pelo professor. A atividade leva apoio terapêutico nas áreas da saúde com crianças, e envolve estudantes dos cursos de Medicina Veterinária e Psicologia.





São atendidas crianças no Hospital Universitário da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), pacientes da AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) e Amas (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Campo Grande).