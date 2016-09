‘Me sinto muito realizada com o handebol que comecei na cidade’

01/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Alex Ramos

Uma das maiores atletas de handebol de São Gonçalo, Maria José Batista de Sales, a Zezé, de 47 anos, contou um pouco de sua história para O SÃO GONÇALO. A campeã pan-americana falou sobre Olimpíadas, carreira e títulos.



O SÃO GONÇALO - Para você que é especialista no esporte, como foi a participação brasileira no handebol olímpico?

ZEZÉ - Não agradaram muito. No feminino, a expectativa era terminar entre as três melhores e trazer a primeira medalha. No masculino já foi algo dentro do normal. Perderam para a França, que é uma potência.

OSG - Da sua época até hoje, houve evolução no handebol brasileiro?

ZEZÉ - Sim e isso é nítido. Hoje, a grande parte de nossos atletas joga na Europa. Nos últimos anos, temos duas meninas que foram consideradas melhores do mundo, vencemos um mundial. O feminino está a frente do masculino, mas os rapazes também estão bem. Terminaram entre os oito melhores nas Olimpíadas.

OSG - E a sua carreira, como começou?

ZEZÉ - Através da escola. No extinto Colégio São Gonçalo, depois eu fui jogar no Mauá/Universo, onde ganhamos vários títulos. O handebol era o grande orgulho de São Gonçalo. Desde os 15 anos, estive dentro das quadras. Fiquei 19 temporadas na Seleção Brasileira de quadra e depois mais 10 anos na Seleção de handebol de areia.

OSG - Você ganhou mais de 30 títulos. Você se sente realizada?

ZEZÉ - Sim, me sinto muito realizada com o handebol. Vejo que hoje os atletas colhem bastante coisa, mas era necessário que alguém tivesse plantado isso lá atrás. Fico muito feliz. É como se eu tivesse conquistado junto das meninas o título mundial.





(Thiago Soares)