Niterói desponta como um dos principais roteiros turísticos do Estado

31/08/2016 às 21:09h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação Prefeitura de Niterói.

Niterói se confirmou definitivamente como um dos roteiros principais do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Niterói Empresa Lazer e Turismo (Neltur),acidade que recebeu mais de 120 mil turistas durante o período dos Jogos Olímpicos manterá todo o atendimento receptivo que inclui os Centros de Atendimento aos Turístas ( CAT), durante o período das Paralimpíadas. Pesquisa do órgão aponta que durante os dias de olimpíadas Niterói recebeu turistas de 82 países sendo que destes, 87% dos estrangeiros e 96%% brasileiros disseram ter a intenção de retornar a cidade .

Desses, 97% dos turistas indicariam Niterói para amigos e parentes. A pesquisa apontou que 32% vieram com a família; 24,4% com amigos; casal sem filhos, 17,8%; sozinhos, 15,7%; em grupos organizados, 10,2%. Quanto ao gênero, 54% do sexo masculino e 46% do sexo feminino. Os turistas internacionais vieram, em sua maioria, da Argentina, Colômbia, EUA, França, Inglaterra, Alemanha, México, Espanha, Peru e Austrália. Já do País, vieram de cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, entre outros. A faixa etária dos visitantes no total de 51,2% foi 18 a 39 anos, 32,2% na faixa de 40 a 60 anos, já acima de 60 anos foi de 5,1%, na faixa de 13 a 17 anos, 4,4% e de 0 a 12 anos, 7,1%.ÂÂ

Para atender os visitantes a Prefeitura de Niterói por meio da Neltur instalou os CAT (Centro de atendimento ao Turista) na Praça Araribóia além de locais como Caminho Niemeyer e próximo ao Museu de Arte Contemporânea (MAC). Um ônibus de turismo ficou à disposição dos visitantes realizando city tour pelos principais pontos turísticos da cidade incluindo os polos gastronômicos. No último final de semana, dias 27 e 28 de agosto, mais uma vez, o MAC e o Parque da Cidade, ficaram lotados de visitantes e turistas.





Para o presidente da Neltur, José Haddad, é significativo o número de turistas em Niterói, mesmo a cidade não sendo a sede dos Jogos Olímpicos. “Nosso atendimento continuará na Paralimpíada e temos certeza de que o fluxo de turistas continuará aumentando na cidade, movimentando a economia local, através de seus de serviços como a gastronomia, moda, hotelaria, transporte, artesanato, entre outros, confirmando a cidade como um importante roteiro turístico no estado”, destacou.





O professor Argentino Daniel Lucas de 43 anos disse que já viajou bastante pelo Brasil e nunca tinha imaginado que encontraria no estado do Rio de Janeiro ma cidade com tantos atrativos. "O MAC , as praias e a receptividade do niteroiense são maravilhosas. É uma cidade linda que vale a pena voltar", disse o turista.