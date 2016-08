Atenção: utilidade pública!

31/08/2016 às 18:20h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação.

As mulheres que sofrem algum tipo de violência podem procurar a unidade da Coordenadoria de Política para Mulheres que fica localizada na Rua Uriscina Vargas, 36, Mutondo (SG), após seu relato elas serão encaminhadas para um acompanhamento adequado. O principal objetivo da coordenadoria é o atendimento às mulheres em situação de violência de gênero, doméstica e/ou sexual, assegurando acompanhamento continuado por meio das áreas de Serviço Social, Psicologia e Jurídico.





Entre os programas da coordenadoria estão o Centro Especial de Orientação à Mulher (Ceom) Patrícia Acioli, destinado ao Atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero; Saúde da Mulher – Articulação com a equipe do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher de São Gonçalo; Ações de geração de trabalho e renda para a promoção da autonomia econômica da mulher; Feira da Mulher Empreendedora – FEMESG Cultura e lazer – Ações conjuntas com a Secretaria de Cultura e de Esporte e Lazer e Fundação de Arte; Articular ações com a Secretaria de Educação para incentivar e sensibilizar os professores a não adotarem conteúdos e atitudes discriminatórias entre meninos e meninas.





O jornal O São Gonçalo fez uma série de reportagem especial chamada 'Minhas Marcas' que retrata a experiência de mulheres que sofreram algum tipo de violência, mas conseguiram vencer esse mal que afeta há muitas. Você pode rever essas matérias, clicando nas histórias abaixo.





Rosângela: A Fênix que renasceu das cinzas.





Gabriela fugiu para nunca mais sofrer.





Vida e bens sequestrados.





Quando as feridas estão na alma.





Por Prefeitura Municipal de São Gonçalo.