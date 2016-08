SG ganha mais 5.977 moradores, segundo levantamento do IBGE

31/08/2016 às 12:25h Enviado por: Samuel Castro

Em um ano, São Gonçalo ganhou mais de cinco mil moradores, segundo dados do instituto Foto: Leonardo Ferraz

Por Sany Medeiros e Paula Viny

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, ontem, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2016. Estima-se que o Brasil tenha 206,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,80% entre 2015 e 2016, um pouco menor do que a calculada entre 2014 e 2015 (0,83%).

São Gonçalo está entre os dez municípios mais populosos, quando se excluem as capitais, contabilizando 1.044.058 habitantes. Comparado ao ano passado, que contabilizou 1.038.081, houve um aumento de 5.977 moradores. Entre as demais cidades da região, depois de São Gonçalo, Maricá foi o município que mais cresceu, pulando de 146.549 para 149.876 habitantes, um aumento de 3.327 moradores.

Em seguida vem Itaboraí, que teve um aumento da população de 1779, passando de 229.007 para 230.786; depois vem Niterói, que saiu dos 496.696 para 497.883 residentes, um aumento de 1187 moradores. Rio Bonito ganhou 348 moradores, passando de 57.615 para 57.963. Já Tanguá ganhou apenas 277 novos residentes, saindo de 32.426 para 32.703. Na contramão do crescimento da população, a cidade de Silva Jardim perdeu 28 moradores, segundo o levantamento. Em 2015, eram 21.307. Hoje são 21.279.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.