SG terá a mais bela estudante

31/08/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

As estudantes estão fazendo diferentes treinamentos para a apresentação final no dia do concurso Foto: Luiz Nicolella

Por Sany Medeiros e Kimberly Mello

Muitas meninas sonham em ser modelos e ter dias de princesa. Esse sonho está se tornando realidade na vida de 20 gonçalenses através do concurso ‘A Mais Bela Estudante’. O evento, que teve início em 2007 por iniciativa da Associação Fluarte, está em sua 7ª edição. O objetivo, como o próprio nome já diz, é revelar a mais bela estudante de São Gonçalo.



Para participar do concurso, é preciso ter entre 13 a 18 anos, e estar regularmente matriculada em alguma instituição de ensino da cidade. Cerca de 400 meninas se inscreveram neste ano e apenas 20 foram selecionadas. O critério de escolha foi uma entrevista, em que foi analisado a beleza, desenvoltura e carisma das candidatas.

“Não tem nenhum padrão específico. Temos desde meninas baixinhas a altas. Vemos todo o conjunto contando com a postura, inteligência, carisma e claro, a beleza”, explica o organizador e produtor, André Guimarães.

Faltando pouco menos de um mês para a grande final, as meninas já estão tendo dias agitados com encontros semanais. Neles são feitos ensaios de moda, seção de fotos, provas de roupas e até palestras com Bruno Rodrigues e Amanda Morbeck, youtubers influentes da região.

Além disso, elas estão participando de um ‘Reallity Show’ da TV Win, onde todo encontro vira um episódio, que é exibido pelo site e facebook do concurso toda quinta-feira, às 19h.

Para a estudante do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, Michaella Rodrigues, de 17 anos, o concurso é uma ótima oportunidade para entrar no mundo na moda. “É muito importante para mim, que quero seguir essa carreira”, afirma ela. A estudante do Educandário Jecsa, Nadyne Guimarães, 14, está entusiasmada com o concurso. “Além de trazer novas oportunidades, está sendo um grande aprendizado e bem divertido também”, revela.

A grande final acontecerá no dia 29 de setembro, no Clube Tamoio, em São Gonçalo. Para realizar o sonho e garantir a vitória, elas terão que desfilar três vezes: a primeira entrada será com o uniforme escolar; depois terão que mostrar toda sua criatividade no figurino que será criado por elas e fazer uma performance sobre as Olimpíadas; na última entrada, elas desfilarão com o traje de gala oferecido pela loja Tabita Noivas, localizada em Alcântara.