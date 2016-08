Que tal 'Ser Alguém na Vida de Alguém'?

26/08/2016 às 22:55h Enviado por: Kimberly Mello

Você já pensou em ‘Ser alguém na Vida de Alguém’? É isso que o Projeto Social que leva esse nome, fundado em 2015 pela jovem gonçalense Milena Moura, de 19 anos, realiza com a ajuda dos pais e amigos, não contendo ligação política ou religiosa. O obejtivo é mostrar as pessoas e principalmente aos jovens, que eles podem fazer a diferença na vida do próximo.





O projeto surgiu quando Milena tinha apenas 16 anos, e a imensa vontade de ajudar as pessoas. No início, a intenção era doar sangue, e assim que completou 18 anos, ao invés de fazer uma festa tradicional, a jovem convidou os pais e cerca de 30 amigos para comemorar o aniversário doando sangue. Desde então, os atos de solidariedade não pararam de crescer.





Além da ajuda dos coordenadores – pais da Milena - Augusto Moura, de 53 anos e Rosângela Moura, de 50, eles contam com a colaboração de mais cinco amigos e organizadores: Evelyn Souza, de 19 anos, Júnior Souza, 21, Estefany Zeni, 19, Betriz Santiago, 17 anos e Milena Moura, de 19 anos, fazem parte da organização. Cada um fica responsável por delegar as tarefas de seus grupos, que contêm aproximadamente 10 jovens.





“Nós levamos a essência de um lar para as pessoas que mais precisam”, afirma o pai de Milena. Mas para isso continuar, é preciso da ajuda de voluntários e colaboradores, que ainda são poucos, explica ele.





Atualmente o projeto realiza cinco campanhas durante todo o ano. Saiba um pouco mais:





Doação de sangue - para começar bem o ano, no mês de Janeiro o grupo se reúne para doar sangue no hemocentro que mais estiver precisando.





Páscoa Feliz - Quantas vezes você se reuniu com a família para almoçar e abrir seus ovos de páscoa? Muitas crianças vivem em orfanatos e não tem essa oportunidade. Que tal levar essa experiência à elas? Neste evento é levado a sensação de esta reunidos e poder receber ovos de páscoa, brincadeiras e todo sentido de um lar.





Campanha do Agasalho - Acontece no mês de julho, onde são arrecadados agasalhos, meias, cobertores e roupas que são entregues a moradores de rua, juntamente com uma janta completa.





Criança Feliz - São arrecadados brinquedos e roupas, e levados com muita alegria a orfanatos e hospitais.





Natal Encantado - É levada alegria para famílias que não têm a oportunidade de ter uma ceia de Natal. São confeccionadas e distribuídas cestas básicas para as famílias mais necessitadas.





para saber maiores informações. Se você deseja ajudar neste projeto de amor, é possível se cadastrar como voluntário ou colaborador. Basta clicar aqui