Rua de SG vira um mar de esgoto e contamina água que chega às casas

26/08/2016 às 21:18h Enviado por: Samuel Castro

Moradores contaram que já acionaram a Cedae mais de 20 vezes Foto: Alex Ramos

Um grande vazamento de esgoto tem transformado a Rua Otávio Mafra, no Porto Novo, em São Gonçalo, numa verdadeira ilha de sujeira. Moradores relatam que bueiros entupidos jorram água 24 horas por dia, há pelo menos um ano, sem que nenhuma medida seja tomada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Os dejetos, inclusive, tem se misturado na água potável, que chega às residências.



A comerciante Jane Machado, de 64 anos, afirma que já fez mais de 20 reclamações com a Cedae, todas sem solução. “Já fiz dezenas de reclamações. Não posso negar que eles já vieram aqui, mas não resolveram nada. Estamos nessa situação há mais de um ano. É humilhante”, revoltou-se.

Para a empresária Niliam Barbosa, 50, o esgoto na rua significa prejuízo para o comércio. “Eu tenho um restaurante aqui e ninguém quer comer com esse cheiro. Antes eu tinha um ótimo movimento. Agora, caiu muito”, lamentou.

Preocupados com a quantidade de esgoto na rua, alguns moradores quiseram saber se a água suja estava se misturando com a limpa que chega às torneiras. Com isso, Rosana Ferreira, 57, pagou do próprio bolso um teste na água e se surpreendeu com o resultado. “O resultado mostrou que a taxa de coliformes fecais está altíssima. Estamos recebendo uma água contaminada”, afirmou a dona de casa.

Em nota, a Cedae informou que técnicos estiveram no local e não constataram problemas na rede da companhia.